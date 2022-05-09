Хави заявил, что знает точно, кто покинет «Барселону» в конце сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил на пресс-конференции переел матче с «Сельтой», что точно знает, кто не будет играть за каталонский клуб в следующем году.

«Нам довольно ясно, кто собирается уйти. Будет трудно изменить наше мнение до конца сезона. У меня все довольно ясно с игроками и их ситуациями. Экономическое положение клуба влияет на нас», - сказал Хави.

Тем не менее, он отметил, что все игроки состава сейчас очень важны для клуба.

«Эти игроки будут важны в последних трех играх. В конце сезона, когда наши цели будут достигнуты, мы поговорим об этом. Но пока рано об этом говорить», - отметил Хави.

«Барселона» на данный момент борется за вторую строчку в чемпионате Испании. За три тура до финиша каталонцы опережают «Севилью», которая идет на третьем месте, на 4 очка.