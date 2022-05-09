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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заработает 20 миллионов евро, если займёт второе место в Ла Лиге

09 Мая 2022 • 15:09 Комментировать

«Барселона» заработает дополнительные 20 миллионов евро, если займёт второе место в Ла Лиге.

В эту сумму входят призовые за участие в Суперкубке Испании, а также телевизионные права на показ матчей Ла Лиги, которые распределяются в зависимости от того, на каком месте клуб финишировал в предыдущем сезоне.

Кроме того, попадание в Лигу чемпионов со второго места также увеличивает доход клуба.

Каталонский клуб уже обеспечил себе место в четверке лучших в Испании, но главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на том, чтобы команда боролась за второе место.

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Барселона
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