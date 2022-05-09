«Барселона» заработает 20 миллионов евро, если займёт второе место в Ла Лиге

«Барселона» заработает дополнительные 20 миллионов евро, если займёт второе место в Ла Лиге.

В эту сумму входят призовые за участие в Суперкубке Испании, а также телевизионные права на показ матчей Ла Лиги, которые распределяются в зависимости от того, на каком месте клуб финишировал в предыдущем сезоне.

Кроме того, попадание в Лигу чемпионов со второго места также увеличивает доход клуба.

Каталонский клуб уже обеспечил себе место в четверке лучших в Испании, но главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на том, чтобы команда боролась за второе место.