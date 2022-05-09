Полузащитник «Барселоны» Педри намекнул, что хотел бы играть в футболке под номером 8.

Педри выбрал домен «pedrigonzalez8.es» для своего веб-сайта, а также использовал цифру восемь как часть своего логотипа. Графика представляет собой начальную букву его имени «P», смешанную с восьмеркой.

Сейчас данный номер в клубе носит Дани Алвес. 39-летний защитник уже заявил, что готов уступить молодому таланту. Ранее под этим номером в «Барселоне» играли Андрес Иньеста и Христо Стоичков.

В этом сезоне Педри провел в Ла Лиге 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.