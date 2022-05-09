«Бетис» заинтересован в подписании Себальоса

«Бетис» заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Дани Себальоса.

Контракт 26-летнего футболиста с «Лос Бланкос» истекает летом 2023 года и его будущее в команде пока остается под вопросом. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ранее заявил, что хочет оставить Себальоса на следующий сезон. Однако, в игроке также заинтересован «Бетис». Тем не менее, трансферная стоимость может оказаться неподъемной, так как «Реал» может потребовать от 10 до 12 миллионов евро. «Бетис» готов заплатить не более 7 миллионов, сообщает Diario AS.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей, не отметившись результативными действиями.