«Реал» продлил контракт с Хименесом

«Реал» продлил контракт с молодым защитником Алексом Хименесом. Футболист вызывал интерес со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Хименес уже более десяти лет находится в молодежной системе «Реала». На днях испанцы продлили контракт с игроком до 2025 года. 17-летний футболист привлек внимание многих европейских клубов.

В частности, «Челси», который известен склонностью подписывать юных талантов со всего света, пытался выйти на игрока. Также игрока хотели переманить «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», сообщает Diario AS.