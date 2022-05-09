Президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Криштиану Роналду за 12 миллионов евро

В начале нулевых годов «Депортиво» из Ла-Коруньи считался грозной силой в европейском футболе - команда наводила серьезный шорох в Лиге чемпионов, и под шумок даже стала чемпионом Испании в 2000 году.

Но где-то в 2004 году «Депортиво» перестал радовать своих поклонников былой игрой, а сейчас и вовсе обитает в арьергарде Сегунды. Между тем в истории клуба был момент, который мог многое изменить...

Как вспоминает бывший президент клуба Аугусто Сезар Лендойро, он имел возможность приобрести Криштиану Роналду - но упустил ее.

- Нашим самым дорогим игроком был Ривалдо, на него мы потратили шесть миллионов евро. За Криштиану просили двенадцать миллионов, просил «Спортинг». Но он был еще ребенком, и мы не были уверены, что с него действительно будет толк. В «Манчестер Юнайтед» думали иначе и выложили за него те самые 12 миллионов, которые пожалели мы, - вспоминает Лендойро, слова которого прозвучали в рамках испанского телепроекта Idoli.