Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Криштиану Роналду за 12 миллионов евро

09 Мая 2022 • 05:28 Комментировать

В начале нулевых годов «Депортиво» из Ла-Коруньи считался грозной силой в европейском футболе - команда наводила серьезный шорох в Лиге чемпионов, и под шумок даже стала чемпионом Испании в 2000 году.

Но где-то в 2004 году «Депортиво» перестал радовать своих поклонников былой игрой, а сейчас и вовсе обитает в арьергарде Сегунды. Между тем в истории клуба был момент, который мог многое изменить...

Как вспоминает бывший президент клуба Аугусто Сезар Лендойро, он имел возможность приобрести Криштиану Роналду - но упустил ее.

- Нашим самым дорогим игроком был Ривалдо, на него мы потратили шесть миллионов евро. За Криштиану просили двенадцать миллионов, просил «Спортинг». Но он был еще ребенком, и мы не были уверены, что с него действительно будет толк. В «Манчестер Юнайтед» думали иначе и выложили за него те самые 12 миллионов, которые пожалели мы, - вспоминает Лендойро, слова которого прозвучали в рамках испанского телепроекта Idoli.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетико М 1:0 Реал Мадрид 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
05:28 · Испания. Ла Лига
Президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Криштиану Роналду за 12 миллионов евро
03:11 · Испания. Ла Лига
Фанат мадридского «Реала» неожиданно начал зарабатывать на поклонниках «Атлетико»
01:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о поражении в дерби: «Приоритетом было избежать проблем»
01:05 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, почему восхищается Анчелотти
00:39 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» обыграл «Реал» в чемпионате впервые более чем за 6 лет
00:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» впервые выиграл у «Реала» на новом стадионе
00:06 · Испания. Ла Лига
Альба повторил свой рекорд по голевым передачам в Ла Лиге
08 Мая
23:55 · Испания. Ла Лига
Лунин дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании
23:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» не будет пытаться купить Чуамени этим летом
23:34 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» впервые с 2010 года забил «Реалу» с пенальти
22:52 · Испания. Ла Лига
«Марсель» и «Барселона» – самые успешные команды топ-5 лиг по игре в гостях в 2022 году
22:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» чувствует уверенность перед встречей с Мбаппе
22:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не знает побед над «Реалом» в 8 последних дерби
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» — «Реал» Мадрид: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0 4
21:28 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» с «Осасуной» набрали по очку
Все новости
Рекомендуем