«Атлетико» впервые с 2010 года забил «Реалу» с пенальти

Центральным матчем 35 тура чемпионата Испании сегодня является игра между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Счет в матче был открыт под занавес первого тайма - это сделал бельгийский нападающий «Атлетико» Янник Карраско, который реализовал пенальти за нарушение Вальехо на Матеусе Кунье.

Это был первый гол с 2010 года, который «Атлетико» забил «Реалу» в чемпионате Испании с пенальти. В последний раз это сделал уругвайский нападающий Диего Форлан, выступавший в ту пору за мадридский «Атлетико».

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Атлетико» и «Реалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.