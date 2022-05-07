Симеоне объяснил, почему «Атлетико» не станет организовывать чемпионский коридор для «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему «матрасники» не станут устраивать чемпионский коридор для мадридского «Реала» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы испытываем больше уважение к Мадриду, но ещё больше мы уважаем своих болельщиков, которые поддерживают нас каждый день», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании. За четыре тура до конца нынешнего розыгрыша Ла Лиги «сливочные» опережают своего ближайшего преследователя «Барселону» на 15 очков.

«Атлетико» располагается на четвёртом месте, отставая от «королевского клуба» на 20 баллов.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится завтра, 8 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.