Президент УЕФА оценил игру Бензема

Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема, проводящем один из лучших сезонов в своей карьере.

«Карим – один из самых недооцененных игроков в истории футбола. Это невероятный футболист. Карим начал получать все больше и больше признания. Раньше он всегда находился в тени. Бензема забивает удивительные голы, Карим всегда найдет способ поразить ворота, даже если это кажется невозможным. Великолепный игрок», - цитирует президента AS.

В этом сезоне Ла Лиги 34-летний француз забил 26 голов и отдал 11 ассистов в 30 матчах.