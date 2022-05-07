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«Бетис» готовится объявить о подписании двух игроков

07 Мая 2022 • 10:23 Комментировать

«Бетис» скоро объявит о подписании нападающего и защитника, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, речь идёт о вингере «Флуминенсе» Луисе Энрике и центральном защитнике «Лацио» Луисе Филипе.

О трансфере бразильского нападающего стало известно ещё в марте этого года, когда об этом сообщил президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур. Однако, сам «Бетис» не объявлял о трансфере официально. В текущем сезоне 21-летний игрок провёл за бразильскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сумма трансфера оценивается в 12,6 млн евро.

Фелипе выступает за «Лацио» с 2016 года. За это время он успел провести за «орлов» 143 матча, однако, он не стал продлевать завершающийся контракт и летом выйдет на рынок свободных агентов. В текущем сезоне на счету 25-летнего бразильского итальянца 39 матчей за столичный клуб, в которых он сумел отметиться одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бетис Флуминенсе Луис Фелипе
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