«ПСЖ» или «Реал»: назван клуб, к которому склоняется Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим. У игрока истекает контракт с парижским грандом, и стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества.

Как стало известно журналистам Lequipe, звездный футболист больше склоняется к уходу в «Реал», нежели к продлению трудового соглашения с «ПСЖ». И это несмотря на то, что парижский гранд предложил ему рекордный контракт с грандиозным подписным бонусом.

В ближайшее время должна состояться встреча агента Мбаппе с мадридским «Реалом», который считают главным конкурентом «ПСЖ» в споре за игрока сборной Франции. После этих переговоров будущее Килиана должно проясниться.