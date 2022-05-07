Давид Сильва побил рекорд Карпина в «Реал Сосьедаде»

Опытный полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва побил рекорд Валерия Карпина и стал самым возрастным автором гола в составе испанской команды.

По информации COPE, 36-летний испанский футболист отметился забитым мячом в поединке с «Леванте», хотя это и не помогло «Реал Сосьедаду», так как команда в итоге уступила со счётом 1:2. Сильва побил рекорд нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина и стал самым возрастным автором забитого мяча в составе баскского клуба.

Напомним, что в этом сезоне Давид Сильва провёл в испанской лиге 23 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.