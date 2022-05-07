Суарес готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Опытный уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес готов пойти на существенное понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

По информации инсайдера Экрема Конура, 35-летний уругвайский футболист очень хочет вернуться в каталонскую команду. Ради этого форвард даже готов пойти на снижение зарплаты. Напомним, что этим летом Суарес станет свободным агентом и сможет перебраться в «Барселону» бесплатно.

В этом сезоне Луис Суарес провёл в испанском чемпионате в составе «Атлетико» 32 встречи, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.