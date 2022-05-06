Стало известно, вернёт ли «Барселона» Луиса Суареса

Уругвайский нападающий Луис Суарес хотел бы вернуться в каталонскую «Барселону», об этом не так давно сообщили испанские СМИ. Опытный бомбардир лично общался по этому поводу с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой.

Однако, как информирует Diario Sport, в каталонском гранде не планируют возвращать 35-летнего игрока. В «Барселоне» считают, что его этап карьеры в команде завершен. Луис играл за каталонцев с 2014 по 2020 год.

В настоящий момент Суарес выступает за мадридский «Атлетико». Его контракт с «матрасниками» истекает по окончании текущего сезона.