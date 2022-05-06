Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’о вызвал бурю в соцсетях, поздравив «Реал» с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Браво, «Реал»! Команда, где все началось для меня. Поздравляю с впечатляющей победой!», - написал бывший футболист в своих соцсетях.

Это’о начинал карьеру в «Реале», но основного успеха добился позже. В частности, он был в «Барселоне» Хосепа Гвардиолы, когда каталонский клуб выиграл Лигу чемпионов в 2009 году. После этого Гвардиола обменял его в «Интер» на Златана Ибрагимовича.

Одни болельщики прокомментировали пост камерунца, как желание поздравить свой первый клуб. Другие решили, что Это’о решил отомстить Гвардиоле за то, что тот не позволил ему продолжить карьеру в «Барселоне».

Это’о провел в каталонском клубе пять сезонов, забив в Ла Лиге 109 голов.