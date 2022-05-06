Пике мог стать владельцем французского клуба

Старожил каталонской «Барселоны» Херард Пике поведал о том, как хотел приобрести один из французских клубов.

«Я был близок к покупке клуба «Ред Стар». Сделка могла состояться, если бы мы немного не запоздали с переговорами. Меня привлек этот клуб из-за его истории и болельщиков. В самый последний момент было сделано предложение, однако сделка сорвалась», - приводит слова Херарда портал Goal.com.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Ред Стар» выступает в четвертом по значимости дивизионе чемпионата Франции.