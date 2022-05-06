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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике мог стать владельцем французского клуба

06 Мая 2022 • 12:02 Комментировать

Старожил каталонской «Барселоны» Херард Пике поведал о том, как хотел приобрести один из французских клубов.

«Я был близок к покупке клуба «Ред Стар». Сделка могла состояться, если бы мы немного не запоздали с переговорами. Меня привлек этот клуб из-за его истории и болельщиков. В самый последний момент было сделано предложение, однако сделка сорвалась», - приводит слова Херарда портал Goal.com.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Ред Стар» выступает в четвертом по значимости дивизионе чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Ред Стар
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