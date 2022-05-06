Родриго заявил, что теперь «полностью прочувствовал» легендарность «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Реала» Родриго заявил журналистам, что после ответного матча с «Манчестер Сити» «прочувствовал» легендарность стадиона мадридского клуба.

«После игр против «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» вся молодежь в команде, наконец, прониклась духом легендарного стадиона и еврокубковых баталий», - сказал Родриго агентству Diario AS.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Родриго вышел на замену и забил два гола в ворота «Сити», переведя игру в овертайм, в котором «Реал» поставил точку и вышел в финал турнира.

На предыдущих стадиях мадридский клуб также заканчивал противостояния на домашнем стадионе, оба раза отыгрываясь и выходя вперед по сумме двух встреч.