«Севилья» может купить игрока «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может вернуться в «Севилью», сообщает Fichajes.

По информации источника, «красно-белые» попробуют подписать футболиста в летнее трансферное окно.

Защитник перешёл в «Севилью» зимой 2017 года из французского «Нанси» за 5,4 млн евро. Проведя за «севильцев» 73 матча, он перебрался на «Камп Ноу» за 35,9 млн евро.

Сейчас Ленгле не всегда попадает в состав, проигрывая конкуренцию молодому Рональду Араухо. Ранее уже появлялись новости о желании игрока покинуть Каталонию.

В текущем сезоне 26-летний француз провёл за «сине-гранатовых» 23 матча во всех турнирах, отдав в них одну результативную передачу.