Луис Суарес удивил «Барселону» заявлением о своём возвращении

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заявил, что хотел бы вернуться в «Барселону» и закончить карьеру в каталонском клубе. Контракт футболиста с «Атлетико» заканчивается этим летом и пока о его продлении никакой информации не поступало.

Недавно форвард сообщил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб, откуда он два года назад перешел в «Атлетико». Более того, Суарес уже обсудил с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и представителями клуба этот вопрос, сообщает Sport.

Отмечается, что форвард готов пойти на значительное снижение зарплаты.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.