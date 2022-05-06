Араухо: «Для меня было бы большой честью стать капитаном «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился эмоциями после продления контракта.

«Я рад продлению контракта. Для меня было бы большой честью стать капитаном «Барселоны». Я хочу играть здесь до конца своей карьеры», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.

Защитник перешёл в испанский клуб в 2018 году из уругвайского «Бостон Ривера» за 4,7 млн евро. Этой зимой он отклонил несколько предложений из Англии и продлил контракт с каталонским клубом до 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний уругваец провёл за «сине-гранатовых» 40 матчей во всех турнирах, забив в них четыре мяча. Его стоимость на Transfermarkt оценивается в 40 млн евро.