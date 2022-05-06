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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Для меня было бы большой честью стать капитаном «Барселоны»

06 Мая 2022 • 11:00 Комментировать

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился эмоциями после продления контракта.

«Я рад продлению контракта. Для меня было бы большой честью стать капитаном «Барселоны». Я хочу играть здесь до конца своей карьеры», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.

Защитник перешёл в испанский клуб в 2018 году из уругвайского «Бостон Ривера» за 4,7 млн евро. Этой зимой он отклонил несколько предложений из Англии и продлил контракт с каталонским клубом до 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний уругваец провёл за «сине-гранатовых» 40 матчей во всех турнирах, забив в них четыре мяча. Его стоимость на Transfermarkt оценивается в 40 млн евро.

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Барселона Рональд Араухо
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