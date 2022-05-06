«Барселоне» придётся выложить 18 млн евро за защитника «Сельты»

Руководители «Барселоны» летом очень хотят заполучить в каталонскую команду испанского защитника «Селты» Хави Галана.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, представители «сине-гранатовых» хотят подписать 27-летнего испанского футболиста, но «Сельта» готова отпустить своего основного защитника только за 18 миллионов евро. «Барселона» не хочет платить клубу из Виго такую большую сумму. Стоит отметить, что в услугах Галана также заинтересована «Севилья».

Напомним, что в этом сезоне Хави Галан провёл в испанском чемпионате 33 поединка, в которых отметился тремя результативными передачами.