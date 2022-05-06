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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лангле может вернуться в «Севилью»

06 Мая 2022 • 08:00 Комментировать

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может вернуться в «Севилью». Футболист не смог закрепиться в основе каталонского клуба.

Лангле перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2018 году. Несмотря на хорошее начало, в последние сезоны игрок выпал из обоймы основных защитников «сине-гранатовых». «Севилью» в летнее трансферное окно могут покинуть оба основных центральных игроков обороны, таким образом, Лангле, вполне вероятно, вернется в свой предыдущий клуб, сообщает Fichajes.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Клеман Лангле
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