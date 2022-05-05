«Барселона» потеряла одного из лидеров до конца сезона

Каталонская «Барселона» лишилась одного из своих ведущих футболистов до конца сезона, рапортует Sport.es. Речь идет о центральном защитнике Херарде Пике.

Опытный футболист травмировался в поединке против «Мальорки» в чемпионате Испании, из-за чего был заменен в первом тайме. Первоначально ожидалось, что он сможет вернуться на поле в этом сезоне, однако травма оказалась серьезнее, чем предполагалось.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата 35-летний футболист поучаствовал в 27 поединках за «сине-гранатовых», забил один гол, получил восемь желтых карточек и один раз был удален.