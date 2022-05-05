«Барселона» близка к подписанию 16-летнего вундеркинда из Болгарии

«Барселона» близка к подписанию 16-летнего вундеркинда из софийской «Славии» Мартина Георгиева.

Несмотря на возраст, юноша уже ворвался в основной состав болгарского клуба и провел семь матчей за взрослую команду, шесть из которых пришлись на чемпионат Болгарии.

Игрок привлек внимание каталонского клуба благодаря своему потенциалу и быстрому росту. Если Георгиев перейдет в каталонский клуб, он, скорее всего, сначала присоединится ко второй команде, которой управляет Серхи Бархуан.

Ранее также сообщалось, что «Барселона» следит за юным Виллиотом Сведбергом, выступающим за шведский «Хаммарбю».