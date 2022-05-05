Анчелотти о фото с сигарой: «Это всего лишь фотография с моими друзьями, я не курю!»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти то ли в шутку, то ли в серьёз опровёрг информацию, что пристрастен к курению. Ранее, в сети появилась фотография, на которой наставник «Реала» в окружении игроков раскуривает огромную сигару во время празднования победы в чемпионате Испании.

Теперь Анчелотти решил опровергнуть, что является курильщиком.

«Нет, я не курю сигары! Это была всего лишь фотография с моими друзьями. Да, эти игроки — мои друзья», - сказал Анчелотти в интервью Movistar.

Тем не менее, итальянский тренер является единственным наставником, которому удалось завоевать чемпионские титулы во всех пять главных лигах Европы. В среду Анчелотти вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов.