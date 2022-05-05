Рюдигер подпишет с «Реалом» контракт до 2026 года

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер договорился с мадридским «Реалом» о сроках соглашения.

По информации известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 29-летний немецкий футболист подпишет соглашение с мадридской командой до июня 2026 года. Официально о переходе будет объявлено после завершения этого сезона. Стоит отметить, что Рюдигер перейдёт из «Челси» в «Реал» на правах свободного агента.

Напомним, что в этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате в составе лондонского клуба 30 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.