Венгер: «Бензема стал играть лучше после того, как скинул пару-тройку килограммов»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил журналистам, что одной из причин отличной игры нападающего Карима Бензема является то, что он сбросил лишние килограммы.

«До 30 лет, я думаю, у него было на два-три килограмма больше. Теперь он настоящий спортсмен, и поэтому сегодня он, безусловно, один из двух-трех лучших нападающих в мире», - заявил Венгер.

Он также отметил, что сейчас в футболе задают тон нападающие «старой закалки».

«Левандовски, Бензема, Ибрагимович - все эти игроки, они забивают по 40, 45 голов за сезон. Лучшие нападающие в Европе — это люди старше 35 лет», - добавил Венгер.

В этом сезоне Бензема провел в Ла Лиге 30 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.