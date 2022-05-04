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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вынесла вердикт по Депаю

04 Мая 2022 • 17:35 Комментировать (1)

В каталонской «Барселоне» определились с судьбой голландского нападающего Мемфиса Депая. Об этом стало известно журналистам портал Sport.es.

Как рапортует источник, руководство «сине-гранатовых» приняло решение сохранить игрока в команде. Каталонцы намерены предложить голландскому форварду новое трудовое соглашение.

Срок действия контракта Депая с «Барселоной» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках за каталонцев, отметившись 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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