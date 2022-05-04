«Барселона» вынесла вердикт по Депаю

В каталонской «Барселоне» определились с судьбой голландского нападающего Мемфиса Депая. Об этом стало известно журналистам портал Sport.es.

Как рапортует источник, руководство «сине-гранатовых» приняло решение сохранить игрока в команде. Каталонцы намерены предложить голландскому форварду новое трудовое соглашение.

Срок действия контракта Депая с «Барселоной» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках за каталонцев, отметившись 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро.