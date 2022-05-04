«Сельта» временно отстранила Санти Мину от тренировок с клубом

Мы уже сообщали о судебном решении насчет игрока «Сельты» Санти Мины, который был осужден за изнасилование. Санти Мина осужден на четыре года тюрьмы, но не совсем ясно, проведет ли он их в тюремном заключении или сможет избежать этого. Ему придется выплатить штраф в 50 тысяч евро в пользу пострадавшей, а также запрещено приближаться к ней менее чем на 500 метров.

По его карьере нанесен сильнейший удар, и «Сельта» уже выпустила коммюнике, в котором объявляется об отстранении Санти Мины от тренировок с первой командой. Между тем в текущем сезоне Санти Мина был одним из лидеров команды - он сыграл в 33 матчах, в которых забил семь голов.