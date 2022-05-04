Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе объявит о своём решении в мае

04 Мая 2022 • 13:40 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявит решение о том, где продолжит карьеру, в этом месяце. Ожидается, что игрок всё-таки выберет переход в мадридский «Реал».

«ПСЖ» отчаянно пытается убедить Мбаппе остаться в команде. Контракт футболиста заканчивается в этом году и летом он может на правах свободного агента перебраться в любой клуб.

Источники, близкие к «Реалу», сообщили 90min, что игрок уже принял решение переехать в испанскую столицу. Тем не менее, официального подтверждения этого трансфера пока не последовало.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 32 матча, забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
14:09 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто не появится на поле в этом сезоне, но подпишет новый контракт
14:00 · Испания. Ла Лига
Три французских клуба заинтересованы в приобретении Юмтити
13:52 · Испания. Ла Лига
Педри будут возвращать в строй медленно и осторожно
13:50 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Главное для «Сити» в матче с «Реалом» - не успокаиваться»
13:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе объявит о своём решении в мае
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к Сведбергу
12:55 · Италия. Серия А
Хави считает Кулибали идеальным кандидатом для усиления обороны
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался Лукаку 1
12:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как он собирается обыграть «Манчестер Сити»
11:56 · Испания. Ла Лига
Капу: «Это была отличная охота»
11:48 · Испания. Ла Лига
Зеедорф: «Футбол Анчелотти всегда конкретен»
11:37 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес хочет задержаться в «Барселоне»
11:30 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Спартака» Витория рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
11:28 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предсказал победу «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о том, как сорвался его переход в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем