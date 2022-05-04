Мбаппе объявит о своём решении в мае

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявит решение о том, где продолжит карьеру, в этом месяце. Ожидается, что игрок всё-таки выберет переход в мадридский «Реал».

«ПСЖ» отчаянно пытается убедить Мбаппе остаться в команде. Контракт футболиста заканчивается в этом году и летом он может на правах свободного агента перебраться в любой клуб.

Источники, близкие к «Реалу», сообщили 90min, что игрок уже принял решение переехать в испанскую столицу. Тем не менее, официального подтверждения этого трансфера пока не последовало.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 32 матча, забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.