Футболиста «Сельты» приговорили к четырём годам тюрьмы

Испанского нападающего «Сельты» Санти Мину приговорили к четырём годам тюремного заключения за изнасилование.

По информации авторитетного издания Marca, 26-летний испанский футболист обвинялся в изнасиловании девушки в 2017 году. Пострадавшая после случившегося начала испытывать серьёзные психологические проблемы. Обвинение требовало для форварда «Сельты» восемь лет тюрьмы, но в итоге суд принял решение приговорить Мину к четырём годам заключения.

Напомним, что в этом сезоне Санти Мина провёл в испанском чемпионате 33 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами. До этого форвард также выступал за «Валенсию».