Дани Алвес хочет задержаться в «Барселоне»

38-летний бразильский ветеран Дани Алвес не думает о завершении карьеры. У футболиста истекающий контракт с каталонской «Барселоной», однако он не планирует покидать «сине-гранатовых».

Как информирует газета Marca, игрок попытается убедить руководство и тренерский штаб команды сохранить его на следующий сезон. В клубе пока не приняли окончательного решения по этому поводу.

Алвес вернулся в стан «сине-гранатовых» осенью прошлого года. В футболке каталонского гранда он провел 13 поединков в нынешнем сезоне.