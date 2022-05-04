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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес хочет задержаться в «Барселоне»

04 Мая 2022 • 11:37 Комментировать

38-летний бразильский ветеран Дани Алвес не думает о завершении карьеры. У футболиста истекающий контракт с каталонской «Барселоной», однако он не планирует покидать «сине-гранатовых».

Как информирует газета Marca, игрок попытается убедить руководство и тренерский штаб команды сохранить его на следующий сезон. В клубе пока не приняли окончательного решения по этому поводу.

Алвес вернулся в стан «сине-гранатовых» осенью прошлого года. В футболке каталонского гранда он провел 13 поединков в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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