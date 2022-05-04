Хави не находит согласия у руководства «Барселоны» в выборе трансферных целей

Главный тренер «Барселоны» Хави и руководство клуба не могут прийти к общему знаменателю в выборе кандидата на левый фланг обороны.

Директор «Барселоны» Матеу Алемани склоняется к подписанию левого защитника и капитана «Валенсии» Хосе Гайя, сообщает ARA. 26-летний игрок является одним из лучших левых защитников в Испании, он молод и имеет богатый опыт.

Однако, Хави больше склоняется к подписанию Алехандро Гримальдо из «Бенфики», который ранее выступал за вторую команду «Барселоны».

Также ранее сообщалось, что каталонский клуб проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.