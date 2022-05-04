Гути рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Экс-футболист «Реала» Гути оценил игру лидера мадридского клуба Карима Бензема в сезоне-2021/2022. По его мнению, опытный француз заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Карим сейчас лучший форвард мирового футбола. Он заслужил «Золотой мяч». Если честно, я не ожидал от него таких бомбардирских показателей. Бензема поднял свои показатели на самый высокий уровень. Его прогресс отразился на игре «Реала», - передает слова Гути Abola.

В нынешнем сезоне 34-летний француз принял участие в 42 поединках на клубном уровне, в которых записал на свой счет 42 забитых мяча и 13 голевых передач.