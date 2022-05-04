Модрич: Анчелотти — один из величайших тренеров в истории

Опытный хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич в разговоре с журналистами очень высоко оценил работу итальянского тренера Карло Анчелотти.

Лука заявил, что когда Анчелотти вернулся в «Реал», то принёс в мадридскую команду уверенность. Хорват отметил, что считает итальянского специалиста одним из лучших тренеров в истории мирового футбола. Модрич добавил, что почти все футболисты «Реала» были рады, когда Анчелотти вернулся в мадридский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Лука Модрич провёл в испанской лиге 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.