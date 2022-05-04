Месси покинул «ПСЖ» и улетел в Барселону

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, являющийся игроком французского «ПСЖ», временно покинул свой клуб ради поездки в Барселону, где он провел много лет за местный клуб.

Как сообщает WeAreMessi, звездному аргентинцу предоставили несколько дней отдыха, которые он захотел провести в родных местах. В Барселоне Лео встретится со своим экс-одноклубником Серхио Бускетсом.

Месси покинул «Барселону» летом прошлого года из-за финансового кризиса. Аргентинец принял решение продолжить карьеру в «ПСЖ», с которым заключил двухлетний договор.

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