«Барселона» требует за Депая 40 миллионов евро

«Барселона» требует за нападающего Мемфиса Депая 40 миллионов евро. Ранее была информация, что игроком интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Депай перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. 28-летний игрок активно начал сезон и быстро вышел в лидеры по забитым голам в каталонском клубе. Но проблемы с физической формой и приобретение «Барселоной» Пьера-Эмерика Обамеянга сильно сократили игровое время голландского форварда.

Нападающий может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро, сообщает SPORT.

В этом сезоне Депай провел в Ла Лиге 24 игры, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.