Колумбийский хавбек Хамес Родригес, известный в Европе по выступлениям за ряд топ-клубов, продемонстрировал свой новый имидж. 30-летний футболист решил покрасить волосы в розовый цвет, об этом информирует британский таблоид The Sun.

В настоящий момент Родригес выступает в чемпионате Катара за команду «Аль-Райян». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В Европе Хамеса запомнили по выступлениям за мадридский «Реал», «Монако», «Порту» и мюнхенскую «Баварию». В составе сборной Колумбии он провел 80 матчей и отметился 23 голами.