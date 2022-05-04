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Хамес поразил болельщиков новым цветом волос фото

04 Мая 2022 • 09:15 Комментировать (1)

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, известный в Европе по выступлениям за ряд топ-клубов, продемонстрировал свой новый имидж. 30-летний футболист решил покрасить волосы в розовый цвет, об этом информирует британский таблоид The Sun.

В настоящий момент Родригес выступает в чемпионате Катара за команду «Аль-Райян». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В Европе Хамеса запомнили по выступлениям за мадридский «Реал», «Монако», «Порту» и мюнхенскую «Баварию». В составе сборной Колумбии он провел 80 матчей и отметился 23 голами.

Хамес покрасил волосы в розовый цвет

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Хамес Родригес
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