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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» назначил цену за Каземиро

04 Мая 2022 • 09:13 Комментировать (3)

«Реал» назначил цену за полузащитника Каземиро в размере 50 миллионов евро. Мадридский клуб пока не решил, хочет ли он продавать футболиста, но собирается рассмотреть все достойные предложения.

Возможность продажи игрока вытекает из желания «Реала» омолодить центр полузащиты, а также на фоне интереса к Каземиро со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

«Реал» оценил опорного полузащитника в 50 миллионов евро, сообщает UOL Esporte. Деньги, вырученные от продажи игрока, скорее всего, пойдут на приобретение Орельена Чуамени из «Монако».

В этом сезоне Каземиро провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро
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