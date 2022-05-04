«Реал» назначил цену за Каземиро

«Реал» назначил цену за полузащитника Каземиро в размере 50 миллионов евро. Мадридский клуб пока не решил, хочет ли он продавать футболиста, но собирается рассмотреть все достойные предложения.

Возможность продажи игрока вытекает из желания «Реала» омолодить центр полузащиты, а также на фоне интереса к Каземиро со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

«Реал» оценил опорного полузащитника в 50 миллионов евро, сообщает UOL Esporte. Деньги, вырученные от продажи игрока, скорее всего, пойдут на приобретение Орельена Чуамени из «Монако».

В этом сезоне Каземиро провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.