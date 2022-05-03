Неймар близок к рекорду Ромарио и Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар в ближайшем будущем может повторить достижение Ромарио и Криштиану Роналду. Оба футболиста смогли за свою карьеру забить по 100 голов в составе трех разных клубов.

Ромарио сделал это за «Васко Де Гама», ПСВ и «Фламенго», а Роналду за «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Неймар блистал во время своего выступления в «Сантосе», а затем забил 105 мячей в за «Барселону». В данный момент бразилец, выступающий за «ПСЖ», находится в двух голах от повторения достижения своих предшественников.

В этом сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.