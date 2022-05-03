Дани Алвес: «Игрокам нужно учиться у Хави»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес в интервью испанским СМИ сказал, что главный тренер Хави является самым лучшим учителем для игроков клуба.

«Он лучший учитель, который у них может быть. Им нужно учиться у него лучшему, принять все, чему он учит, не теряя своей индивидуальности, и вложить в эту работу свое сердце и душу», - сказал защитник-ветеран.

38-летний футболист также рассказал о трудностях «Барселоны» в этом сезоне и призвал игроков объединиться.

«Сейчас мы находимся в переходной фазе, все идет так, как идет, но все станет лучше. Нам нужно быть позитивными, с оптимизмом смотреть в будущее», - добавил Алвес.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге и практически обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.