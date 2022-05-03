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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне может покинуть «Атлетико», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

03 Мая 2022 • 20:37 Комментировать

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть клуб, если тот не пробьётся в Лигу чемпионов. В контракте аргентинца есть пункт, согласно которому соглашение может быть пересмотрено в случае непопадания в топ-4 Ла Лиги.

Если «Атлетико» финиширует вне четверки лучших, обе стороны обязаны пересмотреть указанный контракт, сообщает Mundo Deportivo. Это означает, что или зарплата Симеоне станет существенно ниже, или соглашение может быть расторгнуто. На данный момент наставник «Атлетико» является самым высокооплачиваемым тренером мира.

Мадридский клуб занимает четвертое место в таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего конкурента – «Бетис» - на три очка за четыре тура до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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