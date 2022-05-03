Модрич: Чтобы побеждать каждый год, нужно иметь что-то больше, чем удачу

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением насчет везения команды в Лиге чемпионов.

«Мы ничего не говорим людям, которые думают, что побеждаем из-за удачи, пусть они так и живут. Чтобы быть здесь и выиграть не знаю сколько трофеев Лиги чемпионов, нельзя полагаться только на удачу. Это немного несправедливо», - приводит слова Модрича Marca.

В нынешнем сезоне хорват принял участие в 40 матчах, забил три мяча и отдал девять голевых передач во всех турнирах.

«Реал» досрочно выиграл Ла Лигу. На данный момент клуб набрал 81 очко после 34-го тура. У ближайшего преследователя «Барселоны» - 66 очков.