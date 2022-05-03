Месси и Роналду - в сторону!: Анчелотти назвал фаворита на «Золотой мяч»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году. По его мнению, приз заслуживает его подопечный Карим Бензема.

«Этого футболиста не нужно учить и направлять, он прекрасно знает, что нужно делать. В текущем сезоне Бензема дает результат. Думаю, Карим выиграет награду. Однако это не будет только его заслугой, за его плечами работа всего клуба», - цитирует итальянского коуча газета Marca.

Напомним, что в прошлом голосовании за «Золотой мяч» французский форвард стал четвертым. Награду выиграл аргентинец Лионель Месси.