Де Томас взволнован перспективой вернуться в «Реал»

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас заявил, что взволнован перспективой вернуться в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что форвард является одной из трансферных целей мадридской команды.

Де Томас уже был в системе «Реала», хотя за основную команду не провел ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за клубную команду «Кастилья», а в 2019 году перебрался в «Бенфику». Де Томас заявил изданию Defensa Central, что хотел бы снова попробовать себя в «Реал». В свою очередь, столичный клуб ищет резервного нападающего для Карима Бензема.

В этом сезоне де Томас провел в Ла Лиге за «Эспаньол» 31 матч, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.