«Барселона» приняла решение по Усману Дембеле

Владельцы каталонской «Барселоны» приняли решение насчет будущего французского вингера Усмана Дембеле. Как информирует газета Marca, «сине-гранатовые» намерены удержать игрока в клубе, они хотят предложить ему новое трудовое соглашение.

Срок действующего трудового договора Усмана с каталонцами рассчитан до середины 2022 года. Он защищает цвета «Барсы» с 2017 года.

Главным конкурентом «Барселоны» в споре за Дембеле считается «ПСЖ», который уже предложил футболисту долгосрочный трудовой договор с годовым окладом в размере 17 миллионов евро.