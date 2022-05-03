Экс-игрок «Реала»: Я бы вручил «Золотой мяч» Бензема

Бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Йерро в разговоре с журналистами рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в этом году.

Йерро заявил, что он бы отдал награду французскому форварду «Реала» Кариму Бензема. Экс-игрок отметил, что считает француза исключительным футболистом, на которого в мадридской команде наложена невероятная ответственность. Бывший защитник «Реала» выразил уверенность в том, что многие эксперты и болельщики солидарны с ним.

Напомним, что Карим Бензема в этом сезоне провёл в испанском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и 11 ассистами.