«Барселона» готова продать одного из своих талантов

В каталонской «Барселоне» задумались над возможным расставанием с воспитанником клубной академии Рики Пучем. «Сине-гранатовые» хотят расстаться с талантливым футболистом, чтобы за счет его трансфера усилить более проблемные позиции.

При этом, как отмечает Goal.com, одного желания каталонцев мало, им пока не удалось найти покупателя на 22-летнего исполнителя. Трансферная стоимость Рики оценивается порталом Transfermarkt в девять миллионов евро.

Пуч начал привлекаться к играм за первую команду «Барселоны» с 2020 года. Его действующий контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2023 года.