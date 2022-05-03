«Реал» принял решение по Марсело

Союз мадридского «Реала» и бразильского латераля Марсело может быть продлен. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo. В «королевском клубе» заинтересованы в том, чтобы оставить игрока в команде на следующий сезон. Его действующий контракт истекает грядущим летом.

Напомним, что Марсело является самым титулованным футболистом в истории мадридского гранда. Ранее он заявил о своем желании остаться в клубе.

33-летний защитник выступает в составе «бланкос» с 2007 года. В этом сезоне на его счету два ассиста в 11 поединках Ла Лиги.