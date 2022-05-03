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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Марсело

03 Мая 2022 • 10:37 Комментировать

Союз мадридского «Реала» и бразильского латераля Марсело может быть продлен. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo. В «королевском клубе» заинтересованы в том, чтобы оставить игрока в команде на следующий сезон. Его действующий контракт истекает грядущим летом.

Напомним, что Марсело является самым титулованным футболистом в истории мадридского гранда. Ранее он заявил о своем желании остаться в клубе.

33-летний защитник выступает в составе «бланкос» с 2007 года. В этом сезоне на его счету два ассиста в 11 поединках Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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