«Атлетико» собирается выкупить Гризманна

Руководители мадридского «Атлетико» готовы выкупить у «Барселоны» права на французского нападающего Антуана Гризманна.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Николо Скиры, «матрасники» после окончания сезона собираются активировать опцию выкупа французского футболиста. Сейчас представители мадридской команды активно работают над этим. Напомним, что Гризманн прошлым летом вернулся в «Атлетико» из каталонского клуба.

В этом сезоне Антуан Гризманн провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.